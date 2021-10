Oktoobri algus tuleb soojast ilmast hoolimata väga tormine

“Paistab, et nädala esimene pool pakkus teist korda jätkusuve, kuigi seda on ehk pisut palju öelda. Samas õhutemperatuurilt jäi see nõrgemaks kui esimene vanakas ehk jätkusuvi 11. septembri paiku. See kordab suve mustrit, kui iga järgnev kuumalaine oli maksimaalse temperatuuri poolest eelnevast nõrgem. Võib-olla ei jää kaks kolmandata ja tuleb veel jätkusuve? Kuigi õhutemperatuur nädala lõpuni tõuseb, ületades ilmselt ka maagilise 15 °C piiri, on üsna tormine. Sooja saabumist tähistab pilvisus, aga olulist sadu ilmselt ei tule. Niisiis on oktoobri algus soe, aga tuuline,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik Maa Elu ilmaloos.