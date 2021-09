Erametsakeskuse plaanitakse ühendada Keskkonnainvesteeringute Keskusega

„Asutuste profiilid on sarnased, mistõttu on nende liitmine igati loogiline,“ selgitas kahe asutuse ühendamise tagamaid keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Toonitan, et kavas on ühendamine, mitte Erametsakeskuse kaotamine. Erametsaomanike toetamine ja nõustamine on jätkuvalt olulised ja see kompetents kuskile ei kao, säilivad senised toetused ja valitsuse värske otsuse valguses isegi suurenevad täiendava looduskaitse toetuse tõttu.,“ kinnitas keskkonnaminister.