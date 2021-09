Kartulisaak tõotab tulla kolmandiku võrra väiksem

„Meil pole kartulivõtt õieti alanudki. Talvekartul pole veel valmis,” lausus Tartumaal Suure-Anni talu peremees Einar Saar, kes FIEna toimetab. Suurem töö algab siis, kui taimepealsed kaovad, ent praegu on hiline kartul veel pealt roheline. „Keskvalmivaid sorte saame võtta küll,” lausus ta, märkides, et töö on alles poole peal.

Raplamaal Ingliste külas tegutsev Kalle Hamburg ütles, et tema 25 hektaril põllumaal on Saksa sordid Solana Hamburgi aretusfirmast ning septembri teises pooles alustati nende ülesvõtmist.

Esimene pilt näitas kartulikasvatajale, et seeme on kohati üle kasvanud ja pesad pole üleliia suured. „See on tänavuse aasta eripära, aga muidu üldiselt mingit katastroofi pole täheldanud,” lausus ta. Ülekasvanud on mugulad kohati seepärast, et vihmaperiood tuli peale, kartul ei saanud kasvu lõpetada, sest pealseid ei saanud maha niita. „Põld oli nii pehme, et traktor vajus külje peale ja sõitis vao laiali,” sõnas ta.

Siiski üleliia tänavu kurta ei saa ja ka hind paistab praegu kasvatajale isegi natuke kasumit toovat. Hind veel paigas ei ole, sest kogu saak pole üleval. Seevastu eelmisel aastal müüdi kaks korda alla omahinna. „Eks see ole nüüd näha, mis saak tuleb, aga rusikareegel on see, et heal põllul on saak kolmandiku võrra väiksem kui eelmisel aastal ja halval põllul kaks korda väiksem,” lausus Hamburg.