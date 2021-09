Nädala mõte: esimene samm õigluse suunas

Kujutlege, et ostate korteri, mida perele lisaraha teenimiseks välja üürida soovite. Nüüd aga otsustab riik, et see kortermaja on arhitektuuriline pärl, vaja kaitse alla võtta ja ei mingit äritegevust seal. Aga et sa väga ei nuriseks, makstakse majandustegevuse keelu tõttu ikka toetust ka – näiteks 200 eurot aastas. Kas tundub õiglane?