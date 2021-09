Maisisaagiga tuleb rahule jääda

Estonia osaühingul on taimekasvatusjuhi Märt Mölteri sõnutsi mais siloks võetud juba paar nädalat tagasi. Terad tõlvikus olid silo tegemiseks küpsed ja polnud enam midagi oodata. Keskmine saak tuli veidi üle 30 tonni hektari kohta, millega võib Mölteri sõnutsi rahule jääda. Tuleb arvestada, et Estonias pole maisi üle kümne aasta kasvatatud, kuid muidugi alati võiks rohkem saada. „Saagikust võis tänavu mõjutada sordi valik, sest üldjoontes teeme agrotehnoloogiliselt ja väetusfoonilt kõike suhteliselt sarnaselt teistega,” arutles ta.

Rohuniide jäi kesiseks

Estonia osaühingul oli tänavu maisi koristada 300 hektarilt, mida on kindlasti plaanis suurendada, sest mais paistab Eesti kliimas aina paremini kasvavat. Seda enam, et silo aastaplaan jääb tänavu täitmata. Põhjustena tõi kolmandat hooaega Estonia taimekasvatusjuhina töötav mees välja rohusilo viletsa teise niite ja majandi loomade arvu kasvu. „Kui varem oli päevane söödavajadus 3500 tonni, siis hooaja jooksul kasvas see tuhande tonni võrra ja tänavusel kuival suvel oli keeruline loota sedavõrd suurt saagi tõusu,” selgitas ta.

Praegu käib Estonias veel lutserni siloks tegemine ja kavas on korjata kõrreliste rohumaadelt kokku kõik viimased kõrrekesed, kust aga saab. Ent on arvata, et sellest kõigest ei kogune enam kuigi palju silo. Nii usub Mölter, et nad külvavad sügisel veel rukist, millest kevadel kiirelt silo teha. „Ka eelmine aasta tegime nii, kui oli näha, et siloga ei pruugi ots otsaga kokku tulla,” lausus ta.

Paistevälja OÜ juhataja Meelis Mändla hakkas esmaspäeval maisisilo tegema, sest külm oli üle käinud ja sai tegema hakata. Võtta on 80 hektarit, selleks kulub kaks kuni kolm päeva. Saagi koha pealt usub ta, et see jääb kehvaks. „Kuigi tõlvikud on ilusad, jääb maht poole väiksemaks,” ütles ta põllult nähtu põhjal. „Põud tegi oma töö: kus vett rohkem, seal mais võimsam, kuid künkapealsete maisikasv on väga kesine.”

Nii jääb Paistevälja silomaht tänavu vajadusest 10–15 protsenti väiksemaks. „Rohusiloga oli nii, et kolmanda niite niitsin lihtsalt maha, et teha põllule nii-öelda taaskäivitust, sest põuaga olid vaid tutid kasvanud. Saagikus oli väiksem ka neljandal rohumaa niitel,” kõneles Mändla. Samas on mees seda meelt, et sööta saab osaühingu üle 800pealisele loomakarjale arvestada nii palju, kui seda on. Kuna möödunud aastast on ka silo alles, siis väga murelikuks eesootav talv teda ei tee. „Juurde ostma sööta ei pea,” kinnitas ta.