Kuumus ja kahjurid vähendasid õunasaaki

Ehkki spetsialist ootaks veelgi paremat saaki, on puud siiski täis väga ilusaid õunu. Kahu selgitas, et hea saagi eeldus on iga-aastane korralik võralõikus ning pisut tahavad puud ka väetamist ja taimekaitset. „Seda teeme nii vähe kui võimalik, aga tegema peab õigel ajal.”

Hea saagi tagamiseks peavad puud olema väikesed ja hõredad. Tõesti, Polli aedades näeb vaid selliseid puid, mille otsast saab õunad kätte redeli abita. Eriti säilitusõunte puhul on väga oluline, et vilja saaks õrnalt puu otsast kätte. Kahu õpetas, et õuna ei tohi küljest jõuga tõmmata, vaid keerata. Kui õun valmis, tuleb see keerates väga kergesti lahti.