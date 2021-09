Lehmad panevad bussirattad veerema

Eesti Biogaasi tegevjuht Kristjan Stroomi sõnul toimib Oisu rohegaasijaam lihtsustatult öeldes nii, et sõnnik suunatakse käärititesse, seal tekib biogaas (metaani on ca 55%), seejärel biogaas puhastatakse biometaaniks (metaani ca 98%), puhastatud gaas surutakse kokku (CNG), pannakse konteineritesse ning viiakse veoautodega Tartusse, bussidele kütuseks. „Puhastamise eesmärk on saada maagaasi kvaliteedile vastav biogaas,” lisas ta.