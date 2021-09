Leedu insenerid töötasid välja heitgaasivaba traktori

Teadlaste hinnangul põhjustab põllumajandusvaldkond ligi veerandi maailma CO2-heitgaasidest, mis pärinevad just erinevate fossiilkütuste kasutamisest, ning on suures mahus ülemaailmse kasvuhooneefekti tekitajaks.

“Kolm aastat tagasi arvutasime välja esmakordselt oma emissiooni suuruse ning avastasime, et kuni 30 protsenti selle kogumahust pärineb just fossiilkütuste kasutamisest. Sellisele suurele protsendile pole aga keegi tähelepanu pööranud. Seetõttu otsutasimegi hakata arendama tehnoloogiat, mis lubaks meil luua uusi kestlikke norme põllumajanduses ning vähendada märgatavalt reostusmahtu. Esimene tulemus selle missiooni suunas ongi meie biometaaniline ja elektriline traktor,” selgitas AUGA Group’i tegevjuht Kęstutis Juščiu.

Lahenduse leidsid Leedu insenerid

Käesoleva ajani pole säästlikul kütusel töötavad traktorid rahuldanud professionaalseid põllumajandusnõudeid. Juščiusi sõnul on hübriidtraktor AUGA M1 ainulaadne selle poolest, et on ületanud kaks takistust, mida maailma suurimad ettevõtted seni pole suutnud.

“Meie insenerid on leidnud viisi, kuidas traktoriga saab tööd teha terve päeva. Seni on biometaani traktorid vastu pidanud ainult mõned tunnid. Põllumeestele on vaja, et nende masinad töötaks kaksteist või enamgi tundi järjest. AUGA Group on lahendanud selle probleemi,” räägib ettevõtte tegevjuht.