Eesti veised läbivad enne välismaale sõitu videovooru

Kui ostja ise kohale tuleb, ütleb ta lauda uksest välja astudes kohe numbrid, millise looma valis. Nüüdne olukord on keerulisem, kuid siiski on sel viisil säilinud võimalus loomi müüa. Iga video on minut pikk, ostjale näidatakse looma numbrit, udarat, jalgu, üldpilti ja lastakse loomal liikuda. Teisalt on Bulitko sõnutsi bioohutuse seisukohast praegu isegi hea, et välismaalasi palju farmides ringi ei liigu.