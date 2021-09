Piimatootja: elektrihinna tõus lööb paljudel jalad alt

Sargvere põllumajandusühistu juhi Toomas Uusmaa sõnutsi on kõik piimatootmises seotud elektriga ja elektrihinna tõus mõjutab piima tootmist kardinaalselt. Lisaks kallinevad elektrihinna tõustes kõik sisendid, sest nendegi tootmine on seotud elektriga. Uusmaa usub, et oodata on totaalset kallinemist. „On vaid aja küsimus, kui hinnad hakkavad tõusma. Eks oktoober näitab, mis saab. Mina toodan enamiku loomasööta oma maalt, aga ei kujuta ette, kuidas saavad hakkama need, kes kõike ostma peavad, sest õige hinnatõus on veel ees,” arutles ta.