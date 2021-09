Indrek Saar maaelust: Tänane ühistransport on täiesti lootusetu

Saar nentis, et väiketootjatele on põllunduse arendamiseks välja töötatud mitu toetust, et põllundust kui eluviisi hinges hoida. Ka metsanduses on astutud samme, et metsaomanik saaks väikeses mahus soodsatel tingimustel metsa realiseerida, ilma et talt seitset nahka kooritaks. Seni vaid FIEdele kehtinud tulumaksuvabastus laienes möödunud aastal ka füüsilisest isikust metsaomanikele ja metsatulu muutus aastas 5000 euro ulatuses maksuvabaks. Saar avaldas, et sarnast asja üritavad nad praegu ka põllumeestele tekitada. „Võiks olla nii, et väikeses mahus müües saaks väiketalunik seda teha tulumaksuvabalt.”