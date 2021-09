Võimalus ilmastikku ette näha

Tsüklonite seeriad esinevad sagedamini ja on selgemalt väljendunud sügisel ja (soojal) talvel. Nad on huvipakkuv nähtus parasvöötmes ja võimaldavad muu hulgas prognoosida ilmastikku – mis laadi ilma võib nädala-kahe vältel oodata. See nähtus kujuneb polaarfrondil, kus on suur õhumasside vastasseis. Kokku puutuvad troopiline ja polaarne õhumass, sellisel juhul on sagedasti fronte ja tsükloneid. Sellised piirkonnad on maakeral suurematel kesklaiustel ja polaaraladel, kus tekib üksteisele järgnevate ja erinevas arengustaadiumis tsüklonite jada.

Väljakujunenud seeria korral on niisiis tsüklonid korraga nähtavad igas arengustaadiumis: näiteks läänepoolseim on alles tekkiv, aga kõige idapoolsem on juba hääbunud (täituv) tsüklon. Iga järgnev tsüklon liigub (põhjapoolkeral) sellises jadas eelmisest tavaliselt veidi lõunapoolsemat trajektoori mööda. Seeria koosneb tavaliselt 5–7 tsüklonist ja kestab umbes nädal aega.

Tsüklonite seeriad on iseloomulikud just sügisele ning pehmetele ja soojadele talvedele, kusjuures tsüklonid liiguvad siis Eestist tavaliselt põhjapoolsemaid teid pidi.

Tsüklonite seeriate seaduspärasustega saab üldjoontes prognoosida kuni nädal-kaks ilmastikku. Seeria võib lõppeda kolme võimalusega: a) seeria viimane tsüklon liigub üle Eesti või isegi lõunapoolsemalt, tuues oma tagalas külmema ilma; b) vana seeria lõppeb, aga uus veel ei alga või pole jõudnud siinset ilmastikku mõjutama hakata, mistõttu seeriate vaheajal pääseb suurematelt laiustelt jahedam õhumass ka Läänemere regiooni, muutes ilma jahedaks, nagu oli nüüdne jahe periood, või c) külmas õhumassis areneb antitsüklon, mis tähendab talvekuudel (november–märts) samuti karget ilma, sest jahtumine on siis ülekaalus.

Kui suudetakse ära tabada tsüklonite seeria algus, võimaldab see suhteliselt suurele regioonile koostada üsnagi usaldusväärse ilmaprognoosi. Näitena sobib praegune ilmastik: kuigi nädala alguses määras ilma Põhja-Venemaale nihkunud kõrgrõhkkonna edelaserv, algas uus seeria Atlandil.