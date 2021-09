Kuidas seeni hapendada ja kuumsoolata?

Lahtiste suuremate soolamisnõude korral peaks soola osakaal olema kuni 10% kupatatud nõrutatud seente osakaalust, külmema hoiuruumi puhul sobib ka 6–8%. Soolamisnõu põhja puistata veidi soola, kupatatud seened on õigem suuremas kausis või nõus soola ja soovi korral maitseainetega enne ühtlaselt läbi segada ja siis tihedalt väiksemate kogustena soolamisnõusse suruda. Õhumullid peavad kõik välja tulema, et ei hakkaks paljunema roisubakterid.

Kui soovitakse aga eelkõige hapendusseent, on vaja seente ja aedviljade kaalust võtta 1,5% soola, hoida nõu 3–5 päeva temperatuuril 20 kraadi (ka 1–2 päeva pärast käärimise lõppemist) ja edasi viia hoiuruumi temperatuuriga 2–8 kraadi, saades korralikult hapnenud seened 1–2 kuu pärast.

Seente kuumsoolamisel säilib hästi seente lõhn ja maitse. Sobivamad on rabedamad pilvikud ning mahedamaitselised riisikad. Kuumsoolamiseks võtta kilo värskeid seeni, 30–50 g soola, 100 g vett, 1–2 g sidrunhapet (neljandik kuni pool tl).

Retsepte hapendamiseks

Kui seeni rohkem käes, tasub neid talvekski varuda, olgu siis marineerides, kuivatades, soolates või hapendades. FOTO: Shutterstock

Hapendatud seened

5 kg kupatatud seeni, 75 g mustasõstralehti, 75 g tilliürti, 30 g mädarõigast või 2–3 küüslauguküünt, 150 g keedusoola, 2 sl suhkrut

Seened asetada kihiti koos maitseainete ja lehtedega hapendusnõusse, viimane kiht võib olla lisaks mustasõstralehtedele ka suurematest mädarõikalehtedest, selle peale riie ja vajutis. Kuna seenerikkal sügisel käiakse metsas tihti, võib kokkuvajunud seentele asetada uue kupatatud seente kihi. Sellepärast on hea hoida nõu rõdul. Kui vedelikku on vähe, lisada juurde külma keedetud soolvett (1 l vee kohta 2 sl soola). Seened on söögikõlblikud 6–8 nädala pärast.

Soolveega hapendatud kuuseriisikad

1 kuhjaga sl soola, 5 tera pipart, 0,5 l vett, 2 loorberilehte, seemnetega tillivarsi ja küüslauku

Seeni kupatada suures hulgas nõrgas soolvees paar minutit, et vältida seente muutumist ebameeldivalt siniseks. Nõrutada ja lasta jahtuda. Loetletud ainetest keeta soolvesi. Jahtunud seened laduda klaaspurki vaheldumisi tilli ja küüslauguga. Peale kallata soolvesi. Seente peale panna risti-rästi tugevad tillivarred, nende peale vajutiseks aga suurem tugev kilekott, millesse kallata külm vesi. Kott sulgeda, et vesi ära ei auraks. Purki hoida jahedas.

Mahlaga hapendamine

5 l kupatatud seeni, 1 l hapukapsavedelikku või õunamahla, ½ klaasi vadakut, 1 sl soola

Toimida samuti nagu kuuseriisikatega.