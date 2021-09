Madis Nurms: Päevaliilia on mulle armastus esimesest silmapilgust

Lugesin, et Saksamaa tuntuim tegutsev päevaliiliate aretaja on endine tuumakeemik, isa poolt Eesti juurtega Tomas Tamberg. Kui paljusid te neist aretajatest, keda tutvustate, isiklikult tunnete?

Olen päris paljudega neist kontaktis Ameerika või Briti Päevaliiliaseltsi kaudu ja raamatut kirjutades sain aretajatelt palju abi. Raamatus on ligi 500 värvifotot, mitmed neist pärinevad otse sortide autoritelt. Kuna päevaliiliate aretamine on väga lihtne, siis on ka aretajaid kõikvõimalikelt elualadelt – teadlasi, lasteaiakasvatajaid, politseinikke jne. Tuntud aretajate seas on isegi kurikuulus narkosmugeldaja Leo Sharp, kellest hiljuti Hollywoodis film vändati. Tuumakeemik Tomas Tamberg ja tema proua on mul lausa naabrid, sest elame mõlemad Saksamaal Berliinis. Meid ühendab huvi päevaliiliate ja hea kohvi vastu, käime seetõttu üsna tihedalt läbi. Vanameister tähistas just 84. sünnipäeva ja on justkui elav entsüklopeedia. Sel aastal on ta esimest korda elus Eestit külastamas ja oma juuri avastamas.

Lavakujundaja ja lavastaja töö on väga loominguline. Millist imet püüate lisaks veel sordi­aretusega katsetades?

Minu nõrkus on rohukarva õiega sordid, samuti olen ristanud mitmeid ebatavalise õiekujuga sorte. Tulemusteni läheb veel aega, tahan seemikuid enne registreerimist meie muutlikus kliimas põhjalikult proovile panna. Olen nõus Tomas Tambergi abikaasa Tina arvamusega, et tänapäeva aiad on keskpäraste sortide jaoks liiga väikesed. Registreerimiseni jõudev sort peab muidugi olema kaunis, samas ka omanäoline ja äärmiselt vastupidav.

Päevaliiliate aretuse raskuspunkt on nüüd USAs. Olete Ameerika Päevaliiliaseltsi liige ja kuulute seltsi nimekomisjoni. Kuidas te sinna jõudsite?

Kuna valdan lisaks inglise keelele ka saksa, soome ja vene keelt, siis tegi Ameerika Päevaliiliaseltsi rahvusvaheliste suhete koordinaator sordinimede komisjonile ettepaneku mind kaasata. See on muidugi põnev protsess. Sortidele nimede andmist reguleerib terve hulk piiranguid, millest tähtsaim on, et need ei tohi korrata juba olemasolevaid. Nimi võib aga olla mis tahes keeles (v.a ladina, sest selles on taimeliikide botaanilised nimed), hea või vaimukas nimi kasvatab värske sordi populaarsust.

Kena žest on pühendada oma aretatud erakordne sort olulisele inimesele, kinkides sellele tema nime. Kui tahta aga anda taimele elava inimese nimi, on vaja tema kirjalikku nõusolekut.

Kreemikasvalge õiega vastupidava sordi ‘Schnickel Fritz’ omanikuks võite saada ehituspoodide aiakauba sügisesel lõpumüügil. FOTO: Madis Nurms

Aretajad ilmutavad nimede väljapakkumisel erakordset leidlikkust ning tihti tekitavad need komisjonis elavat arutelu. Sageli peame taotluse tagasi lükkama seepärast, et pakutud nimi kordab juba olemasolevat või on sellega äravahetamiseni sarnane.

Avate oma raamatus huvitavalt sordinimede taustu. Osa nimesid seostub muusika või popkultuuriga, osa piibliga jne. Kas selline teave tuleb kokku juba nimekomisjoni või on see teie uurimistöö vili?

Nende lugude väljakaevamine on ikka olnud minu kui autori töö. Samas väga põnev ja meeldiv ülesanne, millesse võib end ära kaotada. Piiblilugudest pärit nimed on ju tuttavad, näiteks lugu taevamannast, mis andis nime sordile ‘Manna from Heaven’ (Korth, 2011), aga ma ei teadnud, et legend taevast langenud valgest söödavast jahust põhineb ilmselt tegelikult aset leidnud sündmustel. Nimelt kannavad kõrbetuuled vahel kauge vahemaa taha hangunud taimesekreete nagu hangunud mahla ning söödavate samblike tükikesi. Kui see segu heleda vihmana lõpuks taevast alla sadas, oli see uskumatult efektne ja lugematud imepeened magusad terad olid tõesti söödavad. Ka mitme popkultuurist pärit nime saamislugu on mind üllatanud, näiteks pikantse tähendusega ‘Lucky ­Pierre’ (D. Trimmer, 1999) või ‘Black Angel’ (J. Bodalski, 2014), nimetatud poola lauljatari Ewa Demarczyki (1941– 2020) auks.

Minu lemmiknimi on ‘Forestlake Ragamuffin’, kas ka teil on mõni lemmik?