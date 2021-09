Mulgid panevad pudru topsiga taskusse

Mõju oli tuntav ning kaubamärgi Süü Ää all mahenäksivabriku asutanud Piret Leskova ei salga, et pinnale jäämiseks juhatas ta vahepeal Halliste rahvamaja. Lootes, et mistahes eluvaldkonda ei pane valitsus enam nii kinni nagu mullu kevadtalvel, pühendab ta ennast jälle näksidele. Pakendab papptopsidesse kuivatatud brokolit ja hapukapsast, bataati ehk maguskartulit, lillkapsast ja paprikat, punapeeti ja porgandit ning valmistab ainsana Eestis kuivatatud Mulgi pudru ja Mulgi kapsa pudrupalanäkse.

Polegi vaid veganitele

„Me teeme Mulgi putru kruupidega, aga pärimuslikult on see kartuli-tangupuder,” ütles ta. „Leidsin käsikirju uurides toreda lause, et tänapäeval tehakse Mulgi putru kruupidega, kuna nõukogude ajal oli tangudefitsiit. Meil on tang nüüd selline, et skaala üks ots on Lõuna-Eesti peentang ja teine ots on kruup. Vahepeale jäi mulkidel palju fraktsioone, sealhulgas suurmed ehk uhmris purustatud kruubid.”