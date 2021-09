Hoiatav politseivideo: põder ilmub teele justkui eikusagilt

Et politsei oli teel sündmuspaika, siis oli patrullauto kiiruseks 100 kilomeetrit tunnis. Lubatud kiirus sellel teelõigul on 80 km/h.

Ida-Soome politseijaoskond jagas teisipäeval videot meeldetuletusena, et põdrad on liikvel ja autojuhid peaks liigeldes olema väga ettevaatlikud.

Ka Eesti Jahimeeste Selts kutsub sügiseti sõidukijuhte üles teedel olema eriti tähelepanelikud ja arvestama liiklemisel metsloomadega, sest just sel ajal kestab aktiivne põdra ja hirve jooksuaeg.

Põtradel ja punahirvedel on jooksuaeg sügiseti, mistõttu nende sõiduteele sattumine on tavapärasest tihedam. Kui tavaliselt on loomad aktiivsemad videvikul ja öötundidel, siis jooksuajal võivad nad seda olla ka valgel ajal.