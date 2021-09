"Kõlblik kuni" asemel hakatakse piimatoodetele märkima "parim enne" kuupäeva

„Oleme harjunud, et Eestis kasutatakse piimatoodetel säilimisaja märget „kõlblik kuni”, kuigi pastöriseeritud piimatooted ei pruugi olla säilimisaja lõppedes kohe tervisele ohtlikud. Seetõttu oleme soovitanud sektoril hinnata võimalust asendada senine „kõlblik kuni” märge „parim enne” märgistusega. See viitab sõna-sõnalt sellele, et kuni säilimisaja kuupäevani on toit parimate omadustega ning kuupäeva möödumisel on toit veel mõnda aega piisavalt kvaliteetne ja ohutu, et seda süüa,” sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.