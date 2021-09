Vitamiinirikkad pihlakamarjad tasuks talveks panna tallele

Pihlakais sisalduv sorbiit (sorbiinhape) toimib kui sapi ajati, veres langeb kolesteroolisisaldus. Seega võivad pihlakamarjad pideval tarvitamisel toimida veresoonte lubjastumise vastase vahendina. Pihlaka sorbiit on ka kerge kõhulahtisti, eriti kui kõhukinnisuse põhjuseks on sapiteede haigused.

Marjad asetada pooleliitristesse pudelitesse ja valada peale keedetud jahutatud vesi, nii et see ulatub poole pudelikaelani. Pudelid kuumutada veevannis aeglasel tulel, kuni pudelite sisu temperatuur on tõusnud 80 kraadini.

Kõige õigem oleks aga harilikku pihlakat talveks kuivatada. Pihlaka mõrkjamaitselisi vilju soovitatakse koguda koos kobaratega hilissügisel pärast esimesi öökülmi, mil need omandavad meeldiva maitse. Seda aega pole aga mõistlik oodata, enamasti on linnud siis juba puhta töö teinud – küll nemad teavad, mis on hea. Pealegi on siis marjade vitamiinisisaldus juba tublisti vähenenud, kõige suurem on see veidi enne marjade täisküpsust.