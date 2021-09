Suvi on selleks korraks läbi, kuid sügisvärvides loodus peibutab endiselt. Ettevõtlikud inimesed on loonud hulga paiku, kus tõelised loodusesõbrad sügisel ja isegi talvel keset metsa ööbida saaksid. Maa Elu otsis lugejale inspiratsiooniks mõned välja.

Torma glämpinguküla asub Jõgevamaal keset kaunist loodust, ümbritsetuna vana mõisakompleksi ajaloolistest hoonetest. „See hõng, mis selles kohas valitseb, on nii eriline, et mõistmiseks peab seda ise kogema,” rääkis Torma Glämpinguküla peretütar Enni Vaarmann.

Torma glämpingukülas võib telkida aasta ringi, sest talvel annavad sooja telkidesse paigaldatud ahjud. FOTO: Erakogu

Erilist telkimiskogemust saab nautida aasta ringi, sest talvisel ajal pakuvad sooja telkidesse paigaldatud ahjud.

Esimesed glämpingutelgid püstitati eelmisel aastal ning nüüdseks saab aja maha võtta viies telkmajas. Glämpinguküla viie sõnaga kirjeldamiseks tulid Vaarmannile appi telkmajade nimed: Kodu, Metsik, Lux, Relax ja Unistus. „Oleme natuke metsikud, samas ka luksuslikud, meil saab puhata ja samas tunda end nagu kodus. Ja kindlasti on meil võimalik ka unistada,” rääkis ta. Kohapeal saab nautida erinevate saunade teenust ning võtta osa savitoakoolitusest.

Oleme natuke metsikud, samas ka luksuslikud, meil saab puhata ja samas tunda end nagu kodus.

Glämpingutelkidesse on lõõgastuma oodatud kõik, kes soovivad kiires elutempos aja maha võtta. „Meil puhates loksuvad nii mõnedki argimured paika või kaovad sootuks,” sõnas Vaarmann.

Mäe-Kolga energiapüramiidid

Võru maakonnas asuvates Mäe-Kolga talu energiapüramiidides saab aja maha võtta aasta läbi, veeta romantilise öö, vaadates pilvi, kuud ja taevatähti. Õhtusse lisavad särtsu mullidega kümblustünnid, puuküttega saun ja soe küünlavalgus.

„Siit leiad üles rahu ja vaikuse, saad ärgata koos päikesetõusuga, kuulata linnulaulu või vihma mõnusat krabinat püramiidi akendel või hoopis nautida seda, kui sajab laia paksu lund,” rääkis Mäe-Kolga talu perenaine Signe Nurme. Talvisel ajal on võimalik rentida tõukekelke, et minna metsa matkama.

Andmaks edasi kogu püramiidide võimu ja väge, on need ehitatud õigete mõõtmetega ja asetatud ilmakaarte järgi. FOTO: Erakogu

Esimese püramiidi ehitas taluperemees 2017. aastal ning esialgu oli see mõeldud enda tarbeks. Aasta hiljem tekkis mõte võimaldada unikaalset elamust ka teistele. Praegu saab ööbida kahes püramiidis. „Et anda maksimaalselt edasi kogu püramiidide võimu ja väge, on need ehitatud õigete mõõtmetega ning asetatud ilmakaarte järgi,” selgitas Nurme.

Romantilistesse püramiididesse leiavad Nurme sõnul kõige tihedamini tee paarid, emad ja isad. „Meil kõigil on vaja seda natukest, et nautida iseenda ja kallimaga neid väikseid erilisi hetki ja lihtsalt olla,” ütles Nurme.

Treehouse Estonia puumajad

Harjumaal asuvas Treehouse Estonias saavad täiskasvanud aprillist novembrini taaselustada oma lapsepõlveunistusi ja magada puu otsas, nautides samas hotellile omaseid mugavusi. „Proovime külalistele õpetada mittemidagitegemist. Oleme täiesti taotluslikult jätnud majadest välja teleri ja wifi. Nii mõnigi on avastanud: näe, kaaslane on tegelikult täitsa tore vestluskaaslane,” kõneles Treehouse Estonia perenaine Kirsti Samblik.

Treehouse Estonias saab aprillist novembrini magada puu otsas, nautides samas hotellile omaseid ­mugavusi. FOTO: 4 × Erakogu

Kui veel neli aastat tagasi oli võimalik ööbida vaid ühes puumajakeses, siis nüüd saab argimured unustada neljas luksuslikus puuonnis, kus kõige mõnusam aega veeta just kahekesi. Kõige uuem on puusaun, kus saab nelja meetri kõrgusel vihelda ja nautida vabas õhus asuvat dušši. Gurmaanidele valmistab peremees Espar Samblik kiviahjus pitsat ja soovi korral ilmub puumaja terrassile hommikusöögi ajaks piknikukorv. Seiklushimulisemad saavad end proovile panna Keila jõel kajakisõitu tehes.

Peegelmaja ja iglusaun

Pärnu maakonnas asuvas Riverbed Innis saab peegelmajas nautida hotellimugavusi aasta läbi. „Sisustades rõhusime mugavusele. Ühtlasi tahtsime pakkuda tegevusi, mida ehk kodus ei teekski: CD-makiga nostagiliste plaatide kuulamine, valgus- ja aroomiteraapia, raskustekiga magamine ning iglusaunas saunatamine,” loetles Riverbed Inni perenaine Karin Neemsalu.

Peagi teist tegutsemisaastat tähistava Riverbed Inni loomise idee sai alguse asukohast. „Olen ise sellest külast pärit ja hiljem linnas elades on see olnud alati mõnus pelgupaik. Tahtsime, et ka teised saaksid nautida kohta, kus puudub valgusmüra ning taevatähed, õhk ja hääled saavad hoopis teise tähenduse,” rääkis Neemsalu.

Riverbed Inni peegelmaja asub kohas, kus puudub valgusmüra ning taevatähed, õhk ja hääled saavad hoopis teise tähenduse. FOTO: Erakogu