Ajakiri Eesti Loodus kutsub taas osalema fotovõistlusel

Eesti Looduse fotovõistlus on üks Eesti suuremaid loodusfotode konkursse. Osaleda saab kuni 16-aastaste noorte ja täiskasvanute kategoorias. Auhindu saavad parimad looma-, taime- ja seenefotod, noorte kategoorias ka pildid aiataimedest ning kodu- ja lemmikloomadest. Samuti jagatakse palju eriauhindu.

Kõik võistlusele saadetud fotod peavad olema tehtud Eestis ning taim, loom või seen peab olema pildil selgelt äratuntav. Koos võistlustööga tuleb esitada lühike lugu, kus ja mil moel pilt on tehtud ja kes on pildil.