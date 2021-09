Metsarahvas kutsub laupäeval matkama ja tehnikat uudistama

Eesti Metsaseltsi tegevjuht Liina Gross sõnas, et huvi Metsarahva päeva vastu olnud aktiivne ja praeguseks on end kirja pannud juba sadu huvilisi. “Päeva kohta on uuritud üle ootuste palju,” rõõmustas ta.

See aga ei tähenda, et kõik kohad üritustele oleks juba täitunud. “On neid sündmusi, kuhu tõesti enam osalejaid ei mahu, kui ka neid, kuhu on registreerunud vaid paar inimest,” jäetakse enda kirja panemine pigem selle nädala teise poolde.

Nimelt paluvad korraldajad seoses COVID-19 viirusega külalistel end kirja panna kodulehel www.metsarahvapaev.ee, et vältida ülerahvastatust. Nii mahubki mõne metsatööstuse külastusele vaid kümmekond huvilist, samas värskes õhus võib osalejad olla rohkem.

Kirja saab end panna ka samal päeval. Näiteks lastega peredele on nii Luual, Järvseljal kui mujalgi kümneid üritusi, kuid osalemisotsus tehakse perega sageli alles samal päeval. “Just sellele mõeldes ei pane me broneerimist kinni enne 18. septembrit,” sõnas ta.

Metsapäeval ootavad huvilisi kogenud metsamehed, jahimehed ja metsandust õpetavad koolid, sealhulgas Eesti Maaülikool ja Luua Metsanduskool.

Metsarahva päeval saab osaleda matkadel, kus üheskoos metsakasvatajatega õpitakse tundma metsa eluringi, ning saadakse tuttavamaks looma- ja taimeriigiga. Metsas üksinda ellujäämiseks jagab nippe Kaitseliit.

“Kõik teavad, mis on mets ja on metsas käinud, seetõttu võib tunduda, et midagi uut polegi metsa kohta enam õppida, kuid kauaaegsed metsainimesed näevad metsa hoopis teistmoodi. Tihti pärast kohtumisi öeldakse, kui teistmoodi seoseid metsaga seotud inimesed oskavad näha ja kui ülipõnev oli neid kuulata,” soovitas Gross oma kodulähedastest üritustest 18. septembril kindlasti osa võtta.

Tehnikahuvilised saavad Metsarahva päeval külastada ka mitut tööstust, mis on Grossi sõnul harukordne võimalus. Nii on külastamiseks avatud neli Graanul Invest’i tehast, Warmeston’i tööstus, Tarmeko tööstus, Combimill Sakala, Komponenditööstus, Otepää UPM Kymmene vineeritehas ja Lemeks Gruppi kuuluv tööstus Võrumaal.

Metsarahva päev toimub esimest korda ja on osa traditsioonilisest Metsandustöötajate päevast, mida tähistatakse septembri kolmandal nädalavahetusel.

Metsarahva päeva peakorraldajaks on MTÜ Eesti Metsaselts. Projekti elluviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.