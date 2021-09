Kombainide võrdlus: Eestimaa põldude eripära ei võimalda pingerida koostada

Kuna olud ka ühe põllu piires võivad olla äärmiselt erinevad, ei saa selliste võrdluskatsete põhjal koostada otseses mõttes kombainide edetabelit. See tähendab seda, et ei ole võimalik öelda, kas üks kombain on selles töölõigus selgelt parem kui teine.

Pelgalt numbrilisi tulemusi vaadates suutis oma koristuslapilt kõige suurema talirukki koguse suhteliselt väikeste kadudega kätte saada Claas Lexion 8900. Talirapsi puhul kujunesid saagikuse ja terakao näitajad kõige paremaks kombainil John Deere X9 1100, see kombain tegi muuhulgas töö ära ka väikseima kütusekuluga. Ka rukki koristamisel näitasid John Deere´i kombainid madalaimat kütusekulu.

Iga tootja saab teha oma pingerea

Põllumajandusettevõtte ja masinafirmade peamine huvi selliste võrdluskatsete puhul on saada andmeid konkreetsel tootmispõllul maksimaalse tootlikkusega koristamisel tekkiva terakao ja kütusekulu kohta. Lisaks pakub asjatundjatele muidugi huvi terade puhtus ning põhu peenestuse ja laotamise ühtlus.

Võrdlus viidi läbi Aru Põllumajanduse OÜ põldudel ja mitu osalenud kombaini on ka just selle ettevõtte kasutuses. Tegemist on Eesti mõistes suure agrofirmaga, mistõttu vajavad nad mitut jõudlusega kombaini. Sellest oli tingitud ka soov võrrelda omavahel just suure jõudlusega masinaid.

Võrdluses osalejad Case IH AxialFlow 8250 (lõikelaius 10,66 m)

Claas Lexion 8900

New Holland CR 10.90

John Deere S790

John Deere X9 1100 *Viiest kombainist nelja lõikelaius oli 12 m, Case IH AxialFlow 8250 lõikelaius oli 10,66 m

Võrdluskatsete analüüsi koostav Eesti Taimekasvatuse Instituudi agrotehnoloogia teadur Taavi Võsa märkis tulemusi tutvustades, et eesmärk ei olnud kombainid paremusjärjestusse panna, vaid saada kätte mõõtmistulemused, mille põhjal iga huviline saab koostada oma pingerea vastavalt neile parameetritele, mida tema just vajalikuks peab.

„Harva on pelk kõrge koristusjõudlus iga hinna eest õigustatud või majanduslikult põhjendatud. Kompromiss on kusagil keskel ja selle leidmiseks tuleb igal ettevõttel oma olusid, vajadusi ja eriti piiranguid hästi tunda,” selgitas Taavi Võsa. „Tüüpiline pudelikael jõudsate kombainide kasutamisel on logistika – kui äravedu on võimalik hõlpsalt jõudsamaks muuta, siis kuivatusjõudlust hooajal juurde leida pole lihtne.”

Nii leiab Võsa, et teraviljakombaini soetamisel on kasulik püsida mõistliku varu piires ning kaaluda ühe väga suure jõudlusega kombaini soetamise asemel mitme veidi väiksema hankimist. Mis omakorda tähendab vajadust täiendava oskustega tööjõu järele.

Ta rõhutab, et siinkohal toodud võrdlustabelites sisalduvad siiski vaid esmased tulemused, kuna kuivatatud põhuproovide sorteerimine on mahukas käsitöö ja see võtab veel aega. Sellepärast saame esialgu esitada vaid kütusekulu ja koristusjõudluse ning terakao tulemused.

Pikem analüüs aasta lõpuks

„Kuna põllumajandusele omaselt toimib ka teadusasutuses mitme erineva probleemi samaaegne lahendamine, siis on ajamahukamad analüüsid pandud ootama välitööde lõppu,” selgitas Võsa. „Seetõttu avaldame praegu vaid terakao, väljalaadimisjõudluse ja kütusekulu andmed.”