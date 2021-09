Munatootja kinnitab kanda Eesti suurima mahebroilerite kasvatajana

Enne jaanipäeva tuli Äntule uus partii tibusid ja neid saab täiskasvanud kanadena hakata realiseerima septembri keskel. Praegu on kasvamas neli eri vanuses karja.

Kui ühe karja aeg saab täis, siis laut tühjendatakse, pestakse ja desinfitseeritakse ning uued tibud tulevad sisse. Nii peakski see tsükkel käima. „Sellises mastaabis näeme ära, kes mahebroileri kasvatamisel on mõtet. Kui maht peaks kasvama, on perspektiivis võimalik pakkuda ka madalamat hinda,” lausus Äntu Mõisa ja lihatööstuse Sirloin omanik Lauri Bobrovski.