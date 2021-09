Pärast sooja nädalavahetust hakkab ilm vaikselt jahenema

Riigi ilmateenistuse andmetel on laupäeval (11.09) Eesti kõrg- ja madalrõhuala piirimail. Öösel on üksikute vihmahoogude võimalus Eesti põhjaservas, päeval peamiselt Virumaal. Tuul on nõrk ja puhub valdavalt lõunakaarest, päeval ka edelast. Selgema ööga langeb õhutemperatuur 10°C ümbrusse, päeval tuleb lõunakaarest sooja lisaks ning termomeetrinäidud tõusevad kraad-kaks üle 20°C piiri.