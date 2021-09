Kummikud jalga ja merre matkarajale

Populaarne RMK matkatee Peraküla-Aegviidu-Ähijärve on jõudnud nüüdseks ka Eesti läänesaartele – äsja avati 234 km pikkune Hiiumaa haru marsruudil Heltermaa-Ristna-Sarve. Heltermaa sadama juurest alguse saav rada viib läbi Hiiumaa metsade,

„Hiiumaa haru teeb eriti vahvaks see, et raja lähedusse jääb palju eriilmelisi ja nii Eesti kui ka maailma mastaabis haruldasi paiku, mida külastada,” ütles RMK külastuskorraldusosakonna loodusradade spetsialist Andre Kaur. „Näiteks saab näha Hiiumaa ainsat pangaastangut Kallaste panka, ronida maailma ühe vanima tuletorni, Kõpu kõrgustesse, avastada Eesti suurimat liivikut Kaibaldis või imetleda Kõpu kõrgeid metsastunud liivaluiteid, mis on kohati puulatvadestki kõrgemad. Matkatee läbib ka Kassari saart, kuhu saab saare ühes küljes üle mere – suvisel ajal vaikse ilmaga saab mereala ületada kuiva jalaga, ent muul juhul tasub üle mere minnes kummikud jalga panna, sest vesi võib seal ulatuda põlvini.”