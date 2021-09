Gunnar Lepasaar ütleb, et kui ta oleks rahaahne, oleks võinud kõik need ammu raieküpsed metsad juba kümme aastat tagasi maha lõigata. "Jätsin need alles, et oleks järjepidevus, et kui minu lapselaps tuleks siia elama, saaks ta oma metsa majandades pere ära elatada. Et ma ise ei peaks minema panka raha küsima, vaid saaksin selle raha oma metsast. See on kindlustunne, mille on keskkonnaamet minult ära võtnud." FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik