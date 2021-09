Sügisel on võimalik nautida lummavat virmalistemängu

Nimelt määrab virmaliste aktiivsuse ja intensiivsuse päikese 11-aastane tsükkel, mis ulatub päikesemiinimumist (madalaim päikeseenergia aktiivsus) kuni päikeseenergia maksimumini (suurim päikeseaktiivsus), vahendab Yle.fi.

Põhjapoolkera on nüüd jõudmas kõrgema päikeseenergiaaktiivsuse perioodi. "See on päikese aktiivsuse poolest parim aeg," ütles Manninen.

Parim aeg Soomes virmaliste vaatamiseks on septembris ja oktoobris, kuna taevas on selgem kui talvel, ja ööd on ilma lumeta pimedamad. "Kuni lund pole ja maa on pime, on näha kõige ilusamaid virmalisi, sest kontrast on kõige parem, "ütles Manninen.