Kuusiku põllumajanduspark kutsub koole ja lasteaedu külla

„Tarkusekuu alguseks on teraviljad küll juba koristusküpsed, aga näidiste mõttes oleme jätnud osad alad koristamata, et õpilastel oleks võimalik saada viljapäid näiteks õpimappide tegemiseks,“ julgustab ka sügisel pargiga tutvuma Rut Kaeval, Kuusiku katsekeskuse juhataja. „Samas juurviljad on alles täies kasvuhoos ja kollase jumega kinoa ka alles küpseb.“