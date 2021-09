Uus äpp aitab tulevikus elektririkkest teatada

Uudset rakendust saavad rikke- või ohuteadete edastamiseks kasutada kõik, olenemata sellest, kas ollakse Elektrilevi klient või mitte. Need, kes rakendusse sisse logivad, võidavad veelgi enam – nii näeb konkreetse tarbimiskoha või tarbimiskohtadega seotud rikkeinfot.

Kui rakenduses aktiveerida „rikketeate märguanded“, tulevad Elektrilevi saadetud teated märguannetena arvuti, mobiiltelefoni või mõne muu nutiseadme ekraanile ja nii ei lähe ükski oluline infokild kaduma. Rakenduse kasutamine on privaatne ja turvaline.

„Usun ja loodan, et inimesed võtavad rakenduse omaks ning hakkavad seda vajaduspõhiselt aktiivselt kasutama,“ sõnab Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial. „See on kiire, mugav, tormide ajal ennast ja ligimesi hoidev infokanal. Tegemist on esmase versiooniga, millele lisame juba lähitulevikus funktsionaalsust juurde. Näiteks lisandub rakendusse rikke- või ohukohast foto saatmise võimalus ning plaaniliste katkestustega seoses tekib klientidele personaalne infoväli,“ lubab Treial.