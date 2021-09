Maal elamise päeva eesmärk on kasvatada kohalike usalduskrediiti

25. septembril saab tutvuda rohkem kui 20 omavalitsuse tegemistega, nad tutvustavad oma haridusvõrku, sotsiaalteenuseid ning töötamise ja vaba aja veetmise võimalusi.

Et teist aastat kimbutab korraldamist Covid-19, on maal elamise päeva üldjuhi Krista Pegolaineni sõnul mitu omavalitsust loobunud. „Ent väga palju on kohanetud, liigutud õuetingimustesse, mõeldud välja põnevaid ja loovaid lahendusi,” ütles ta. Kui eelnevatel aastatel on omavalitsuste arv jäänud alla 20, eelmisel aastal 18, siis sel korral on osalemas üle 20 valla. Mullu külastas maal elamise päeva umbes 17 000 inimest. Esimesel aastal oli neid sama palju, nii et mullune ­koroonasügis ei vähendanud külastajate huvi.

Tänavu ootavad maal elamise päeva raames külalisi ka aasta küla konkursi kandidaat­külad. Nii saab minna uudistama, kuidas neil elu veereb, ja uurida, mida teha, et samuti konkursil osaleda.

Peamised maal elamise päeva külastajad on omavalitsuse elanikud ise. Tullakse ühest vallaotsast kaema, mis teisel pool toimub. Vähem on neid, kes omale uut elupaika otsivad. „Ongi aru saadud, et üritus võimaldab kohalikule inimesele tutvustada, mis teenuseid omavalitsus pakub. Eesmärk ei ole meelitada inimesi väljastpoolt, vaid kasvatada kohalike elanike usalduskrediiti,” leidis Krista Pegolainen.

Ent maal elamise päev toetab ka neid, kes koroonaajal omale maale kinnisvara on soetanud, sest nii on hea võimalus tutvuda ümbruskonnaga. Pegolaineni sõnul on meie uus reaalsus, et eestlasel on kaks kodu: üks maal, teine linnas. Sellisel päeval on hea tutvuda maal pakutavate tingimustega. „Sellest võidavad kõik, ei saa maad ja linna kõrvutada, igal pool peab olema mõistlik eluviis,” leidis ta.