Kiire lõpuspurt ähvardab kartuli seest lõhki kasvatada

Raplamaa kartulikasvataja Kalle Hamburgi pilk kartulipõllule ütleb, et rekordsaaki kindlasti oodata pole. „Kuumus võttis pesadelt suuruse, mugulate arv neis jääb alla keskmise,” kinnitas ta. Kuuldu põhjal teab ta, et mitmele kartulikasvatajale teeb lisaks muret kartulil esinev harilik kärntõbi. Õnneks tema oma kartulitel seda täheldanud pole. Rohkem teeb meelehärmi ilm, täpsemalt siiani kestnud vihm, mis ei luba minna põllule pealseid niitma. Kuna mugulate arv pesas on väike ja niiskust piisavalt, on kasvu lõpuspurt nüüd kohati nii kiire, et on oht üle kasvada. „Kui kartul kasvab järsku liiga suureks, kasvab ta seest lõhki. Võib ka väljast lõhki kasvada, kuid seda probleemi veel ei ole, aga seest lõhki kasvamine on juba mureks,” selgitas ta.