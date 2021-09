Hea pähkliaasta – hea lasteaasta?

Esimesed pähklid saavutavad täissuuruse küll augusti alguses, aga küpsevad alles septembri keskpaigaks. Valmis on pähkel siis, kui ta koor on muutunud helepruuniks. Küpsed pähklid varisevad puu otsast alla ja üksnes neid korjata maksabki. Toored säilivad halvasti, nende toiteväärtus on väike ja maitse kehvem. Pärast korjamist peaks pähkleid õhu käes kuivatama.

Tarkuse ja viljakuse läte

On rida rahvaid, kes peavad sarapuud viljakuse sümboliks. Hea pähkliaasta tähendab nende juures ka head lasteaastat, Inglismaal on kasutatud väljendit „pähklile minema” ka seksuaalakti tähenduses. Kevadpidude ajal üritasid noormehed neidudele sarapuuoksa pihku suruda: see tähendas, et tüdruk on siis juba enam-vähem kätte saadud. Seepärast hoiatati tüdrukuid sarapuu kui ärameelitamispuu eest.

Nõnda armastati sarapuuoksi kanda ka pulmades ja riputada pulmavoodi kohale.

Pähklipuu painduvad oksad olid abimehed juba druiididele, kes meisterdasid neist kaitserelvi, jalutus- ja karjasekeppe. Kuna oks laseb end U-kujuliseks painutada, aitasid need loogad näiteks ülal hoida pillirookatust. Noored oksad said korvideks, harulised vitsad näitasid ära veesoonte kohad. Pähklipuu okstest punuti kroone, mille kandjad uskusid oma soove täituvat; tihti kandsid neid meremehed, sest kroonid hoidnud ära tormi, druiidid uskusid end sarapuukrooni kandes saavat nähtamatuks.

Välgu eest kaitsesid aknalauale seatud sarapuuoksad, tulekahju eest kolm seinale naelutatud pähklioksa. Tihtilugu ehitati maja ümber pähklipuutara: siis ei suutnud majja tungida üldse mingi õnnetus.

Ka on olnud mitmel pool kombeks kanda pähklikeed: see andvat inimesele taipu juurde. Usutud on sedagi, et pähklite küpsemise ajal peaks pähkleid poetama oma voodi alla. Need aitavat kevadeni langetada arukaid otsuseid.

Pähklituum kisub pinnu välja

Eesti vanarahvas teadis sarapuu abist mõndagi. Selle õitest tehti köhateed. Kuivanud lehti leotati külmas vees ning saadud vedelik abistanud kolla­tõbiseid.

Reumahaigeid turgutati meega segatud pähklitega. Kui aga pikk haigus organismi ära oli kurnanud, aidanud pähklipiim: peenestatud tuumadele lisati kuuma vett.

Naha alla pugenud pinnu korral võeti pähklituum, näriti see peeneks ja pandi saadud puder pinnu kohale: see kiskunud pinnu ruttu välja.

Poisikestel olnud tavaks otsida sarapuupõõsaste alt oravate näritud pähklikoort, millest olnud mõnus vilet valmistada.

Eestlasedki teadsid sarapuud kui head kepi- ja korvipuud, neist valmistati surnupärgi, toole ja õngeritvu. Puidust said tööriistade varred.

Vanad eestlased uskusid veel, et sarapuupõõsa all magaja võib unes näha ilmutusi ja et sarapuuvitsaga lapsi nuhelda ei või, muidu kaob nende sirge rüht.