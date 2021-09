Mage sõstar – mari nagu marmelaad

Mage sõstar (Ribes alpinum) on levinud Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas ning Kaukaasias. Meil kasvab looduslikult segametsades ja rannaliival. Magedal sõstral on palju rahvapäraseid nimetusi: taigenpuu, haraka marjad, imalmarjad, maarmaksad, naistemarjad, neitsisõstar.

Põõsa kuju ja lehed-marjad sarnanevad punase sõstra omadega. Kui aga mageda sõstra punaseid marju maitsta, siis mõistab sööja, et teda on petetud.

Mageda sõstra marjad on täiesti magedad ja lääged ning hemitselluloosi- ja pektiinirikkad, mis tagab marjade marmelaadisarnase koostise. Tänavu suvel on marjad siiski üsna magusad ja suured. Maitse mageduse tõttu ongi talle tekkinud hulk nn eesnimesid: mage, imal, lääge, mähk- või nende murdelised varjundid. Ka nimi naistemarjapuu tuleb sellest, et marjad olevat magedad nagu naine.

Kaval levimisviis

Samuti on levinud nimed, mis rõhutavad aiamarjaks sobimatust: loomasõstar, lehmasõstar. Inimene ei pea sellistest marjadest lugu, küll teevad seda aga loomad. Linnud söövad mageda sõstra marju meeleldi. Tegelikult lähevad nemadki selle õnge, et marjad sarnanevad punaste sõstardega. Igal juhul on saak alla neelatud ja mage sõstar oma tahtmise saanud. Selline on tema levimisviis. Lihakas viljaliha seedib linnu seedekulglas kiiresti, kuid seemned jäävad terveks. Nii lendavad need peagi välja koos väetiseportsuga. Sattudes vähegi sobivasse kohta, hakkavad seemned idanema ja uus põõsas jõudsalt kasvama.

Kasvukoha suhtes ei ole see Eesti üks tavalisemaid metsikuid sõstraid üldse nõudlik. Võib kasvada väheviljakatel ja kuivadel liivaluidetel ning asustada niiskeid salu- ja lammimetsi või kuivi nõmmesid.

Liigid • ‘Aureum’ – madal, kevadel puhkedes kollaste lehtedega põõsas, lehed värvuvad kiirelt rohekaks. • ‘Schmidt’ – läikivate tumeroheliste lehtede ja tihepüstise kujuga kompaktne ­hekipõõsas, marjad on ilusad, läikivpunased, läbimõõt peaaegu 1 cm.

Mage sõstar on kuni 1,5 (2,5) m kõrgune peenikeste ja rohkesti harunevate võrsetega põõsas. Põõsad on kahekojalised, seega vaid emasõisi kandvad põõsad saavad uhkeldada toredate marjakobaratega.

Kobarad püsti

Õied on püstistes kobarates. Kõik on näinud, et aias kasvava punase sõstra kobarad ripuvad – ega rootsud jõuakski rasket viljakoormat püsti hoida. Ent mageda sõstra viljakobarad on palju väiksemad ja jõuavad ka püsti seista. Õitseb mais-juunis, marjad valmivad augustis. Ilutaimena kasutusele võetud 1588. aastal.

On külmakindel ja varju taluv alusmetsapõõsas, varjus on õitsemine ja viljumine tagasihoidlikum. Paljuneb ja levib kasvukohtadel hästi ka vegetatiivselt. Haljastuses kasutatakse nii vabakujuliste kui ka pöetavate hekkidena, jooksvale meetrile tuleks istutada kolm taime.

Magedad sõstrad aianduses