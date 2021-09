Raekoja platsil passinud käsitöölised kolisid oma letid maale

Igal külal oma laat

Tema sõnade kohaselt olid „vanasti” laadad Tallinna-kesksed ja ainult turistidele suunatud, nüüd teeb aga iga küla oma laata ja omal teemal. „Üle Eesti on laatu rohkem kui varem, iga mõis, iga küla teeb oma laata, see tekkis järsku, nagu plahvatuslikult,” arvas Merle. Ta lisas, et seltskond, kes istus igal kolmapäeval Tallinnas Raekoja platsil, on tõenäoliselt samuti oma kaubalettidega maale siirdunud.