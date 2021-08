Põllu- ja metsamajandus ning kalapüük kadusid 30 aastaga ametite esirinnast

1991. aastal oli tööjõu-uuringu andmetel Eestis 806 600 tööga hõivatud isikut, märkis statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski ameti blogis. Sajandivahetuseks jõudis see arv pideva vähenemise tulemusel 579 300 inimeseni.

Hõivatute arvu vähenemisel on analüütiku sõnul reeglina kolm peamist põhjust. "Esiteks ei ole piisavalt tööd ning töösoovijad ei leia seda. Teiseks ei soovi tööealised inimesed töötada ning kolmandaks tööealiste inimeste arv kahaneb," tõi ta välja.

1991. aasta alguses elas Eestis 1,14 miljonit 15–74-aastast ning 1,10 miljonit 15–69-aastast inimest. Aastal 2021 on need arvud vastavalt 990 000 ja 920 000 ehk 30 aastaga on 15–74-aastaste arv vähenenud 154 000 ning 15–69-aastaste arv 182 000 inimese võrra. Seega olid tööealiste inimeste ja hõivatute arvu muutus Servinski sõnul sel perioodil üsna võrdsed.