Jahimehed ja maaomanikud jõudsid jahipiirkondade alustes kokkuleppele

„Meie jaoks on oluline, et jätkuks jahipidamise traditsioon. Jahimehed peavad saama täita oma ülesandeid nagu ulukite poolt tekitatud kahju vähendamine, kuid sama oluline on, et maaomanikud oleksid protsessi kaasatud ja teadlikud nende maal toimuvast. Neid asjaolusid arvesse võttes saavutasime jahimeeste, maaomanike ja Keskkonnametiga parima võimaliku kokkuleppe,“ leidis Mölder ja tänas kõiki osapooli tehtud töö eest.