Põllumajanduskoda tähistab täna 25. tegevusaastat

Koja tegevuses on läbi veerandsajandi olnud tähtsaim põllumajanduse, toidutootmise ja maaelu hea käekäigu eest seismine ning liikmete huvide kaitsmine. Samuti on koja üks strateegilisi tegevussuundi Eesti toidu kvaliteedi ja tuntuse tõstmine.

„Usun, et me kõik oleme täheldanud – Eestis kasvatatud ja toodetud toit on suurepärane. Hindan eriti kõrgelt, et meie tootjad on keskkonnasõbralikud ja on esikohale seadnud kõrgeima kvaliteedi, mille tulemusel Eesti inimesed armastavad kohalikku toitu,“ kommenteeris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.