Kaunviljakasvatajate hea saagi ootus läks kuumuse nahka

Olenemata hinnast kahjumis

„Tänavu kannatasid kõik kultuurid, rukis kõige vähem ja hernes kõige rohkem. Hernega läks kohe nii kehvasti, et ka kaks korda suurema saagi korral oleksin saanud nulli ehk ainult otsekuludega, kuid kaudsed kulud on veel pealekauba,” kõneles ta. Kui parimatel aastatel on mees saanud hernepõllult üle kuue tonni hektarilt, siis tänavu vast tuleb kaks tonni, kui sedagi. Lõplik arvestus on Vainul veel tegemata. „Olenemata hinnast, mis selle eest nüüd saab, ei vea ma mitte kuidagi välja, jään kahjumisse,” tõdes aastaid hernest seemnena müüv mees.