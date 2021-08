Sõi ära ja hakkas guugeldama, kas oli ikka söödav seen

„Tundub, et inimesed reageerivad lõpuks ometi alanud seeneajale nii, et tahavad kokku korjata absoluutselt kõik seened, mida metsas näevad,” rääkis Terviseameti mürgistusteabekeskuse infotelefonil inimeste kõnedele vastav õde-nõustaja Ruth Kastanje. „Haaratakse kõik leitu kaasa ja viiakse koju. Mind alati hämmastab, et inimene korjab metsast seene, teeb selle toiduks, sööb ära ja alles siis hakkab guugeldama, kas see, mis ta sõi, oli söödav. See on korduv käitumine, mitte vaid seente, aga ka marjade puhul.”