Nädala mõte: erinevad vaatenurgad

Loodetavasti on see kask või saar juba metsast maha võetud, kuskil saeveskis töös ja õige pea mu koju jõudmas, et saaksin hommikukohvi ja paberist ajalehega selle taga päeva alustada.

Kas ma peaksin kõige selle juures ennast halvasti tundma? Ei tunne. Tegelikult pisut siiski. Võib-olla seepärast, et majade ehitamiseks liialt palju puid sai maha võetud, teisalt just seetõttu siin maju aina kerkibki, et puud ümberringi – eestlane armastab metsa ja tahab, et uksest välja astudes silmapiiri puuderivi kaitseks.

Kui tahame, et mets ilus välja näeks, on vaja seda saega hooldamas käia, nagu inimene käib juuksuris ja habet ajamas. Kui tahame kodus näha rohkem naturaalsest puidust materjale, tuleb juba harvesteriga metsa maha võtta. Kui tahame, et langile uus mets silmale kena vaadata kasvaks, on kiireim viis seda saavutada esmalt lageraiet teha ja uued puukesed valguse kätte istutada.

Nagu ei hakka mõni kirurgiks seepärast, et talle meeldib inimesi lõikuda ja ­sisikonnas sobrada, ikka selleks, et inimene terveks saaks, nii tegutseb ka metsaomanik ilusama metsa nimel.

Olen oma töös näinud, et enamik metsaomanikke on looduse suhtes hoolivad ning erinevalt pelgalt metsas jalutajast elavad nad oma vaatega metsast aastaid eespool.