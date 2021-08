Turbatootjad selle aasta tulemuste üle ei kurda

Kuiv kuum suvi oli hea ja halb korraga

Nurme Turba tootmisbaas asub Pärnumaal Sauga vallas Nurme külas. Järjepideva tootmise alguseks saab seal lugeda juba aastat 1958. Aasta ringi on tööl 40 inimest, suvel võetakse veel 10–15 töötajat juurde. Hooajatöölisi on kergem leida juulis ja augustis, kui õpilastel kool läbi. Sarve sõnul on paljud noored oma esimese töökogemuse just seal saanud.