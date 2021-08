Katsealadel valitakse tulevikumetsade geene

2019. aastal publitseeritud artiklis väidetakse, et praeguste prognooside kohaselt kuuski ja mände Eesti alal saja aasta pärast enam ei kasva. Globaalsete prognoosidega on ainult üks häda – keegi ei suuda tõestada, et puid tõesti enam pole, ega ka seda, et neid endiselt on. Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli peaspetsialist Tiit Maaten ütles, et ainus, mida nii Eesti kui ka muu maailma teadlased ja praktikud täpselt teavad, on see, et me täpselt ei tea, mida tulevik puudele toob.