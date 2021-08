Vana mööbli taastamises pole midagi võimatut

Nokitsemishuvi kasvab

Inimeste huvi vana mööbli kordategemise vastu on tõusuteel. „Enam kui kümme aastat on meie kursused olnud huvilistega pea alati täidetud. Soov midagi ise teha pole kadunud ja viimasel kahel aastal on see veelgi kasvanud. Võib ka olla, et maailma kimbutav viirus on pannud inimesi endale tegevust otsima. Õpetame nii mööblit restaureerima kui uut ehitama ning mõlema osas võime rõõmsalt kinnitada, et teeme vajalikku tööd,” tundis meister heameelt.