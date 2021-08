‘Malle’ on vaieldamatult armastatuim Eestis aretatud tomatisort, mille vilju praegu paljudes kodudes nauditakse. Aga kas teate, kuidas teie kasvuhoones kasvavad tomatid alguse on saanud? Maa Elu uuris selle välja.

Sort on aretatud Jõgeval ja Eesti Taimekasvatuse Instituudis (ETKI) on just nüüd augustis käimas selle seemnete varumine. Mitte kõiki tomatisorte ei kasvatata igal aastal, kuid ‘Malle’ seemnel on nii hea minek, et seda peab aina uuesti varuma.