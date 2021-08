Kehvades tingimustes kasvav linnurohi on väärtuslik ravimtaim

Harilik linnurohi kasvab umbrohuna õuemaal, murus, peenramaal, teedel, veekogude kallastel ja isegi mererannas. Suve algul on taim püstisem, hiljem roomav. Lehed on väikesed, õied valgeroosad-punased. Nimetus tuleneb sellest, et linnud armastavad taime väikeseid lehti ja õisi nokkida, sest need meenutavad putukaid.