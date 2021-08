Sügisväetist antakse augustis

Viljapuude sobivaim lõikamisaeg on ikka varakevad. Sügisel võib käärid ja oksasaeterad pigem marjapõõsaste poole suunata, sest nende hoolduslõikust sobib just siis teha. Lõikusega võib alustada juba pärast saagikoristust, kuid siis ja tegelikult ka veel praegu segavad lõikamist lehed. Kui oodata lehtede langemiseni, on lõikustöö hoopis hõlpsam.

Viinapuude sügislõikus võetakse ette kaks nädalat pärast esimesi korralikke öökülmi, mil lehed on langenud. Selle tööga ei ole praegu veel kiiret. Valmivate kobarate eest eemaldatakse nädalas üks-kaks lehte, alustades võrse alumisest otsast, et päike paremini viljadeni pääseks.

Vanad oksad välja

Marjapõõsaid hooldades lõigatakse välja vanad oksad, mis enam saagikad ei ole. Mustal sõstral viieaastased oksad ja vanemad, punasel sõstral kuue aasta vanused ja vanemad oksad. Põõsasse tuleb kindlasti jätta üheaastaseid oksi ning meeles tasub pidada, et kõige saagikamad on kolme- ja nelja-aastased oksad. Eemaldatakse kõik murdunud, haigestunud, üksteise vastu hõõrduvad, sissepoole kasvavad või maadligi paiknevad oksad.

Ka vaarikataimed võib sügisel kriitilise pilguga üle vaadata, kuid nende lõikamine on soovitatav jätta kevadesse. Talvel aitavad kuivanud oksad lund koguda ja kui mõni elujõus oks peaks murduma, saab need kevadel kõik korraga eemaldada.

Väetamise järel kasta

Sügisväetamise eesmärk on rikastada taimi eelkõige kaaliumi ja fosforiga, sest need aitavad taimel talve paremini üle elada ning järgmiseks aastaks uusi õiealgmeid luua ja vilju kasvatada. FOTO: Peeter Kümmel

August on hea aeg sügisväetamiseks – see kehtib ilutaimede, viljapuude ja marjapõõsaste kohta. Sügisväetamise eesmärk on rikastada taimede toidulauda eelkõige kaaliumi ja fosforiga, sest just need aitavad taimel talve paremini üle elada ning järgmiseks aastaks uusi õiealgmeid luua ja vilju kasvatada.

Kui üldse, antakse lämmas­tikku sügisel väga väikeses koguses, sest lämmastik stimuleerib taimede kasvu, sügisel on vaja aga see just pidurdada. Sügisväetamine on soovitatav lõpetada umbes septembri esimese nädalaga. Septembri lõpus pole enam mõtet sügisväetada, see on sõna otseses mõttes raha mahaviskamine. Väetiste doseerimisel tuleb alati lugeda pakendil olevat infot.

Vilja- ja ilupuudel ning marja- ja ilupõõsastel on nutikas väetist laotada võrapiirile – pisikesed valged imijuured, mis vett ja toitaineid omastavad, paiknevad just seal. Pärast väetamist on kindlasti vaja kasta. Väetisegraanulid hakkavad lagunema just piisava niiskuse juures ja on nii taimele lihtsasti omastatavad. Kastmine on tänuväärt töö ka sügisel. Kuigi kogu möödunud suvel oli põua tõttu hädavajalik taimi kasta, ei tasuks ka nüüd sellest tööst täiesti loobuda.

Hoolimata põletavast kuumusest ja kahjurite pealetungist on taimed meid siiski tublisti saagiga kostitanud – arbuusid ja viinamarjad on tõeliselt sõiduvees. Seetõttu on ka taimede sügisene hooldamine tähtis, et neid nähtud vaeva eest tänada.

Labidaga kahjurite vastu