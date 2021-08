Soome jahimehi ja koeraomanikke hoiatati hundiohu eest

"Inimesed peaks olema väga ettevaatlikud ja tegema kõik endast oleneva, et teada saada, kus hundid liiguvad. Koeri ei lubata piirkondadesse, kus on hunte," täpsustas Mari Tikkunen Soome looduskaitseametist Yle.fi uudistele.

Soome loodusvarade instituudi (Luke) esitatud andmete kohaselt oli märtsis Soomes hinnanguliselt 54-59 hundikarja ja -paari ning sel aastal on sündinud palju pesakondi, eriti piirkondades, kus toitu on küllaga. See tähendab, et sügisel on kogu Soomes 70–84 hundi territooriumi.