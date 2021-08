Et varakevadel krookustest rõõmu tunda, tuleb sibulad sügisel mulda pista. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Just praegu on õige aeg hakata mõtlema, milline võiks teie lillepeenar välja näha tuleval kevadel – saabunud on sobiv aeg sibullilled mulda panna.