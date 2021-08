Kasemahlast saab siirupit ja isegi aurusauna

Linnas hakkas igav

Fred soetas perega talukoha maale kümme aastat tagasi, sest linnas oli igav. Ta on maal üles kasvanud ja tundis maaelust puudust. Kuulutuses hakkas silma, et talul on palju maad. Kui ta proovis kaevust vett, mis oli väga hea, saigi ostuotsus tehtud. Nagu paljud teised vanad talukohad oli ka see võssa kasvanud ning nõudis palju tööd. Küll aga kasvab talule kuuluval 11 hektaril palju kasepuid. Kuna oli soov maal midagi kasulikku teha ning Fred oli lapsepõlves metsades kasemahla kogumas ja joomas käinud, otsustas ta hakata kasemahla väärindama. Mahlakogused olid suured ning ilmne oli, et mahlana seda pakkuda ei saa. Esiteks on kasemahla keeruline säilitada ja mahlajookide pakkujaid on küllalt teisigi. Ta hakkas uurima, mida mahlaga mujal maailmas ette võetakse.