Lääne-Virumaal pandi võimsad kombainid mõõtu võtma

Tulemuste arvutamine võtab aega

Võistluse kohta märkis Taavi Võsa, et kiiduväärt oli, kuidas kõigi tootjate esindajad, kes muidu on ju omavahel kõvad konkurendid, tegid võistlusel koostööd ja andsid endast parima, et üritus õnnestuks.

„Usun, et ka kombainidest võeti nendes oludes maksimaalne võimekus välja. Mulle tundub, et erinevused tulemustes saavad olema üpris väikesed,” rääkis Võsa. „Rõhutan, et masin, olgu kui tahes täiuslik, annab võimaluse, töö tulemuslikkus aga oleneb palju ka selle juhist. Kui kohalikud mehed tunnevad oma põldude vilja hästi, siis jäi mulje, et tehaste esindajatele tuli mõni asi üllatusena. Näiteks see, et meie vili kuivab küllalt aeglaselt – päike on juba kõrgel, aga kaste on veel ikka maas.”